«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в контрольном матче — 1:1. Счет открыл хавбек казанцев Игорь Коновалов на 55-й минуте. Ответный мяч провел Рафал Аугустыняк через пять минут.

Контрольный матч

«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (0:0)

Голы: Иг. Коновалов, 55 (1:0). Аугустыняк, 60 (1:1).

«Рубин»: Медведев, Зуев (Зотов, 46), Бегич, Тарасов, Меркулов (Самошников, 46), Абильдгор, Йевтич (Пухаев, 73), Макаров (Михайличенко, 81), Хван Ин Бом (Могилевец, 46), Бакаев (Стрельчук, 79), Шатов (Иг. Коновалов, 46).

«Урал»: Помазун, Рыков, Страндберг (Бавин, 65), Кулаков, Магомадов, Емельянов (Аугустыняк, 46), Йовичич (Караев, 65), Подберезкин (Гусейнов, 75), Эль-Кабир (Шаболин, 40), Егорычев (Евсеев, 65), Бикфалви (Клементьев, 65).