"Рубин" и "Уфа" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Рубин" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" в матче 24-го тура молодежного первенства российской премьер-лиги – 0:0.

На 92-й минуте встречи полузащитник казанцев Михаил Яковлев не реализовал 11-метровый удар.

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице первенства, набрав 31 очко. "Уфа" идет на 14-й строчке, имея в своем активе 18 баллов.

Молодежные команды

25-й тур

"Рубин – мол." (Казань) – "Уфа – мол." (Уфа) – 0:0

Нереализованный пенальти: Яковлев (Рубин – мол.), 90+1 (вратарь)

Судья: Матвеев (Троицк).

23 апреля. Казань. Стадион "Рубин".