"Рубин" и "Уфа" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Рубин" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" в матче 24-го тура молодежного первенства российской премьер-лиги – 0:0.
На 92-й минуте встречи полузащитник казанцев Михаил Яковлев не реализовал 11-метровый удар.
"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице первенства, набрав 31 очко. "Уфа" идет на 14-й строчке, имея в своем активе 18 баллов.
Молодежные команды
25-й тур
"Рубин – мол." (Казань) – "Уфа – мол." (Уфа) – 0:0
Нереализованный пенальти: Яковлев (Рубин – мол.), 90+1 (вратарь)
Судья: Матвеев (Троицк).
23 апреля. Казань. Стадион "Рубин".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
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