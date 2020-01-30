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«Рубин» арендовал защитника «Браги» Пабло Сантоса

22:53
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Защитник «Браги» Пабло Сантос перешел в «Рубин» на правах аренды, сообщает официальный сайт казанцев. Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона и включает право выкупа игрока.

27-летний защитник в текущем сезоне провел 20 матчей, в которых забил один гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро. Всего за португальскую команду он провел 47 матчей и забил 5 мячей.

Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/rubin-popolnilsya-brazilskim-zaschitnikom-pablo-santosom

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