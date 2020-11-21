«РПЛ возвращается». Глушаков сравнил футболистов с деревяшками
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал у себя в Instagram видео, посвященное возобновлению Тинькофф РПЛ после паузы на матчи сборных.
Футболист выложил фрагмент из мультфильма «Необыкновенный матч», в котором деревянный футболист рвется к воротам с мячом.
«РПЛ возвращается», — подписал пост Глушаков.
Новая сторис Глушакова pic.twitter.com/yuB5TQm54w— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) November 21, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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