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«РПЛ возвращается». Глушаков сравнил футболистов с деревяшками

14:26
Денис Глушаков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал у себя в Instagram видео, посвященное возобновлению Тинькофф РПЛ после паузы на матчи сборных.

Футболист выложил фрагмент из мультфильма «Необыкновенный матч», в котором деревянный футболист рвется к воротам с мячом.

«РПЛ возвращается», — подписал пост Глушаков.

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