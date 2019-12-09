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РПЛ изменит систему выплаты клубам

17:34
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Генеральный директор РПЛ Сергей Прядкин рассказал, как по итогам этого сезона изменятся механизмы выплат клубам от лиги.

— Клубы, заполнившие арены более чем на 50 процентов, получат дополнительные выплаты от РПЛ, — сказал Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола от компании PWC. (Дмитрий Гирин)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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