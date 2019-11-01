Розетти отказался обсуждать руку игрока «Олимпиакоса» в матче с «Краснодаром»

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти отказался в рамках семинара ВАР обсуждать с генеральным директором «Краснодаром» Владимиром Хашигом спорную ситуацию в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» 21 августа.

На 11-й минуте встречи при счете 0:0 мяч попал в руку одного из защитников «Олимпиакоса». Главный арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде после вмешательства ВАР принял решение, что пенальти в этом моменте не было. По версии «Краснодара», в этом моменте арбитр должен был назначить пенальти. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу греческого клуба.

— Пожалуйста, прокомментируйте этот эпизод, который я могу показать вам на видео. Это вопрос от президента «Краснодара», — сказал Хашиг во время семинара ВАР в Москве.

— Я считаю, что это не то место и не то время, когда нужно обсуждать специфические вопросы по отдельным моментам. Позже я в индивидуальной беседе все поясню, — ответил Розетти. (Александр Рогулев)