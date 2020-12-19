Ровно три года назад Карпин возглавил «Ростов»

Сегодня, 19 декабря, исполнилось ровно три года с момента прихода Валерия Карпина в «Ростов». Специалист принял дончан по по ходу сезона-2017/18.

«Под его руководством команда показывает яркий футбол, а игроки постоянно прогессируют. Желаем Валерию Карпину побольше побед у руля нашей команды», — говорится в Twitter клуба.

Три года с нами ??



В этот день три года назад Валерий Георгиевич подписал контракт с «Ростовом» и стал главным тренером клуба.



Под его руководством команда показывает яркий футбол, а игроки постоянно прогессируют.



Желаем Валерию Карпину побольше побед у руля нашей команды ?? pic.twitter.com/kWRE5Svclk — Football Club Rostov (@rostovfc) December 19, 2020

В сезоне-2017/18 «Ростов» завершил сезон с Карпиным на 11-м месте, год спустя — на девятом, в прошлом сезоне команда стала пятой и попала в Лигу Европы. В нынешнем чемпионате «Ростов» ушел на перерыв также на пятой строчке.