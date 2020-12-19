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Ровно три года назад Карпин возглавил «Ростов»

12:32
Валерий Карпин. Фото ФК "Ростов"
Валерий Карпин. Фото ФК "Ростов"
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Сегодня, 19 декабря, исполнилось ровно три года с момента прихода Валерия Карпина в «Ростов». Специалист принял дончан по по ходу сезона-2017/18.

«Под его руководством команда показывает яркий футбол, а игроки постоянно прогессируют. Желаем Валерию Карпину побольше побед у руля нашей команды», — говорится в Twitter клуба.

В сезоне-2017/18 «Ростов» завершил сезон с Карпиным на 11-м месте, год спустя — на девятом, в прошлом сезоне команда стала пятой и попала в Лигу Европы. В нынешнем чемпионате «Ростов» ушел на перерыв также на пятой строчке.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/rostovfc/status/1340222529420595200

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