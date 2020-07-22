«Ростов» — «Зенит»: чемпионы забили 2 мяча за 3 минуты и вышли вперед
20:39
«Зенит» забил два мяча за три минуты в матче заключительного 30-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова». На 72-й минуте отличился Эмилиано Ригони, сравнявший счет.
? Эмилиано Ригони сравнял счет в матче #РостовЗенит— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 22, 2020
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На 75-й Сердар Азмун вывел гостей вперед и догнал в споре бомбардиров одноклубника Артема Дзюбу. На счету обоих форвардов — по 17 голов.
? Гол Сердара Азмуна выводит «Зенит» вперед.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 22, 2020
? #РостовЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
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