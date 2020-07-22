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«Ростов» — «Зенит»: чемпионы забили 2 мяча за 3 минуты и вышли вперед

20:39
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«Зенит» забил два мяча за три минуты в матче заключительного 30-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова». На 72-й минуте отличился Эмилиано Ригони, сравнявший счет.

На 75-й Сердар Азмун вывел гостей вперед и догнал в споре бомбардиров одноклубника Артема Дзюбу. На счету обоих форвардов — по 17 голов.

Ростов — Зенит

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