«Зенит» забил два мяча за три минуты в матче заключительного 30-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова». На 72-й минуте отличился Эмилиано Ригони, сравнявший счет.

На 75-й Сердар Азмун вывел гостей вперед и догнал в споре бомбардиров одноклубника Артема Дзюбу. На счету обоих форвардов — по 17 голов.