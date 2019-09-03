«Ростов» заплатил 300 тысяч за игрока «Локомотива»

По данным «СЭ», сумма трансфера молодого защитника «Локомотива» Николая Пояркова в «Ростов» составила 300 000 евро. Напомним, что ростовчане сразу отдали 19-летнего игрока в аренду на сезон в «Рубин». Отметим, что «Локомотив» сохранил за собой право выкупа футболиста.

Поярков — левофланговый защитник, воспитанник «Локомотива», в последние годы выступал за «Казанку» в ПФЛ, играл в Юношеской лиге чемпионов. В текущем сезоне он провел пять матчей в Олимп-ПФЛ.

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