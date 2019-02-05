"Ростов" сравнил Роналду с Гацканом. И поздравил португальца с днем рождения

"Ростов" в шутливой форме поздравил с днем рождения нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Пресс-служба клуба предложила сравнить португальца с капитаном дончан Александром Гацканом.

Сегодня, 5-го февраля португальскому форварду иполнилось 34 года. Гацкан отпраздновал 34-й день рождения в марте.

Обоих футболистов сравнивали по 10 пунктам, из которых только три оказались схожими: возраст игроков, победы над "Баварией" в Лиге чемпионов в составах своих клубов, а также капитанские повязки в национальных сборных.

- Сегодня исполняется 34 года Криштиану Роналду. Мы, конечно, поздравляем с днем рождения именитого португальца, но в составе нашей команды также выступает игрок, который является ровесником нападающего "Ювентуса". Давайте сравним достижения обоих футболистов к 34-м годам, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Сегодня исполняется 34 года Криштиану Роналду. Мы, конечно, поздравляем с днем рождения именитого португальца, но в составе нашей команды также выступает игрок, который является ровесником нападающего "Ювентуса".



Давайте сравним достижения обоих футболистов к 34-м годам pic.twitter.com/ma5hA3t0JC – Football Club Rostov (@rostovfc) 5 февраля 2019 г.

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