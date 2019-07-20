"Ростов" – "Спартак": Зуев сравнял счет в матче. С передачи Еременко

Нападающий "Ростова" Александр Зуев забил гол на третьей компенсированной минуте матча второго тура чемпионата России со "Спартаком".

Форвард Элдор Шомуродов отдал пас хавбеку Роману Еременко, тот на паузе убрал подкатившегося защитника красно-белых Николая Рассказова, прострелил, и 23-летний Зуев в подкате внес мяч в пустые ворота москвичей.

Отметим, что Зуев выступал за "Спартак" с 2013 по 2018-й.

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