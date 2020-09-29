«Ростов» согласился продать Шомуродова в «Дженоа» за 9 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», руководство «Ростова» приняло предложение итальянского «Дженоа» о продаже нападающего Элдора Шомуродова за 9 миллионов евро включая все бонусы. Также российский клуб получит 15 процентов от последующей продажи игрока.

Сторонам осталось согласовать рассрочку, с которой итальянцы будут выплачивать деньги за футболиста.

Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в РПЛ и ни разу не отличился. Также на его счету гол в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы (1:2). В этой игре Шомуродов прервал безголевую серию, длившуюся с 29 февраля 15 матчей подряд.