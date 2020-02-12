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«Ростов» просмотрит защитника «Химок» на Кубке ФНЛ

19:25
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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По данным «СЭ», «Ростов» проявляет интерес к футболисту «Химок» Александру Филину. 23-летний центральный защитник, который может сыграть и на флангах, родился в Симферополе, а в 2016-м году получил российское гражданство и не считается легионером. Ранее Филин выступал за молодежные команды «Шахтера», за «Уфу» и «Олимпиец». «Ростов» будет наблюдать за игроком «Химок» на стартующем в пятницу на Кипре Кубке ФНЛ.

До этого на двух сборах просмотр в команде Валерия Карпина проходил другой центральный защитник — Олег Кожемякин из «Шинника», однако он клубу премьер-лиги не подошел. (Константин Алексеев)

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