«Ростов» представил новичка из Северной Македонии
08:28
«Ростов» представил новичка команды, нападающего Давида Тошевски.
Форвард молодежной сборной Северной Македонии подписал контракт с ростовчанами в июле этого года. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на 5 лет.
В сезоне-2019/20 Тошевски выступал за «Работнички», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи в 21 матче за команду.
????— Football Club Rostov (@rostovfc) August 8, 2020
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