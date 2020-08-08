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«Ростов» представил новичка из Северной Македонии

08:28
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«Ростов» представил новичка команды, нападающего Давида Тошевски.

Форвард молодежной сборной Северной Македонии подписал контракт с ростовчанами в июле этого года. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на 5 лет.

В сезоне-2019/20 Тошевски выступал за «Работнички», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи в 21 матче за команду.

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