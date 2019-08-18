«Ростов» обыграл «Уфу» в матче молодежных команд

В матче шестого тура молодежного первенства России «Уфа» уступила «Ростову» (1:4).

В составе победителей отличились Владислав Морозов, Константин Байдак, Владимир Медведь и Гога Гогричиани.

«Ростов» набрал девять очков и занимает десятое место. У «Уфы» одно очко и последнее место.

Молодежные команды

6-й тур

«Уфа — мол.» (Уфа) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 1:4 (1:0)

Голы: Ковальчук, 4 (1:0). Морозов, 48 (1:1). Байдак, 56 (1:2). Медведь, 80 (1:3). Гогричиани, 85 (1:4).

Судья: Маюн (Челябинск).

18 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник»