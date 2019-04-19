"Ростов" обыграл "Оренбург" в молодежном первенстве

"Ростов" на выезде победил "Урал" в матче 24-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный мяч забил форвард Гоча Гогричиани.

"Ростов" набрал 33 очка и остался на 9-м месте в турнирной таблице. "Урал" с 18 баллами располагается на 13-й строчке.

Молодежные команды

24-й тур

"Оренбург – мол." (Оренбург) – "Ростов – мол." (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: Гогричиани, 51.

Удаления: Киреев (Оренбург – мол.), 83. Сухомлинов (Ростов – мол.), 83.

Судья: Хромей (Воронеж).

19 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".