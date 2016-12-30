"Ростов" не отказался от сборов в Турции

"Ростов" на своем официальном сайте опубликовал график зимних сборов-2017. Как ранее сообщалось, дончане проведут первый сбор в ОАЭ. Он пройдет с 6 по 20 января. Второй сбор пройдет в Турции с 24 января по 6 февраля.

19 декабря в Турции был застрелен посол России Андрей Карлов. На момент трагедии было известно, что сборы в Турции планируют провести 11 клубов премьер-лиги из 15 ("Томь" к тому времени с расписанием сборов не определилась).