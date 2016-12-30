23:21 30 декабря 2016 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" не отказался от сборов в Турции

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"Ростов" на своем официальном сайте опубликовал график  зимних сборов-2017. Как ранее сообщалось, дончане проведут первый сбор в ОАЭ. Он пройдет с 6 по 20 января. Второй сбор пройдет в Турции с 24 января по 6 февраля.

19 декабря в Турции был застрелен посол России Андрей Карлов. На момент трагедии было известно, что сборы в Турции планируют провести 11 клубов премьер-лиги из 15 ("Томь" к тому времени с расписанием сборов не определилась).

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10680

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Басист

Футбольным клубам, ИМХО, особо бояться нечего - в каждом куча легионеров, что в случае чего влечет за собой дополнительные трения ещё и с их странами. Для целенаправленных антироссийских акций, если они будут, будут использовать чисто российские цели.

10:09 31 декабря 2016

Skif161ru

Ну тут как-бы в плане безопасности.

09:29 31 декабря 2016

saiga

Самое выгодное место для проведения футбольных сборов в плане соотношения цена - качество, и зачем отказываться, если везде надо либо платить больше, либо терять в условиях.

03:30 31 декабря 2016

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