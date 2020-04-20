«Ростов» начал продажу защитных масок

Официальный магазин «Ростова» начал продажу защитных масок, сообщается на официальном сайте клуба.

— Многоразовая двухслойная продукция с принтом предназначена для защиты органов дыхания человека от пыли и взвешенных частиц в воздухе, — говорится в сообщении. — Изготовлена из высококачественных материалов, хорошо пропускает воздух, в ней легко дышать. Не является медицинским изделием.

Стоимость маски составляет 300 рублей.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 452 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Умер 168 781 человек, выздоровели 642 635.

По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.