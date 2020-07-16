«Ростов» и «Локомотив» заинтересованы в защитнике «Ланса»

Защитник «Ланса» Александар Радованович может продолжить карьеру в России, сообщает Footmercato. В его приобретении заинтересованы «Ростов» и «Локомотив». Серб Марко Николич хочет видеть соотечественника в своей команде.

«Ланс» по итогам прошедшего сезона поднялся в лигу 1 и не желает расставаться с игроком. При трансфере французы намерены получить не менее миллиона евро.

26-летний Радованович в 18 матчах забил 2 гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в 475 тысяч евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2022 года.