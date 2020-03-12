«Ростов» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 220 тысяч рублей

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил журналистам решение КДК по матчу 21-го тура Тинькофф — чемпионата России «Ростов» — ЦСКА (3:2).

— Было скандирование, как болельщиками «Ростова», так и болельщиками ЦСКА, — сказал Григорьянц. — Армейцы оштрафованы на 90 тысяч рублей. Ростовчане заплатят 70 тысяч рублей, клуб предупрежден, что в случае повторения штраф будет более весомым. Старший тренер гостей Сергей Овчинников выходил за пределы технической зоны, за это он лично оштрафован на 10 тысяч рублей. «Ростов» также заплатят 50 тысяч рублей за два несогласованных баннера. (Евгений Белоусов)