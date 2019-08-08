"Ростов" готовит новые трансферы. И объявит об этом завтра

Официальный Twitter "Ростова" пообещал завтра, 9 августа, объявить о переходах новичков. Подробности не уточняются.
Ранее сообщалось, что хавбек "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в "Ростове".
"Ростов" после 4 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками.
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) August 8, 2019
Завтра мы объявим новичков!!!
Ждете? 😉 pic.twitter.com/FGD0UdiJlz
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