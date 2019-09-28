Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов отметился голом в матче 11-го тура чемпионата России против «Динамо». Он забил на 37-й минуте. Счет матча — 2:0 в пользу «Ростова».

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