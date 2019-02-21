"Ростов" арендует Мевлю у "Зенита"

По информации "СЭ", "Ростов" арендует защитника Миху Мевля у "Зенита" до конца текущего сезона.

Напомним, что 28-летний футболист уже выступал за "Ростов" с 2016 по 2018 год, после чего перебрался в петербургский клуб. В этом сезоне он провел 14 матчей за "Зенит", в которых забил один мяч. В январе Мевля мог перейти в "Эмполи", но трансфер сорвался из-за проблем с оформлением документов – итальянский клуб не смог оформить их до завершения трансферного окна.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. На счету "Ростова" 24 балла и 7-е место. (Сергей Егоров)