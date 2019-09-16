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«Ростов» — «Ахмат»: Роши открыл счет с пенальти

20:51
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В матче 9-го тура чемпионата России «Ростов» приниает «Ахмат». Гости открыли счет с пенальти. Точный удар нанес полузащитник Одисе Роши.

Пенальти был назначена после прострела Ризвана Уциева. Никита Чернов заблокировал прострел, мяч ушел на угловой, но арбитр увидел игру рукой.

Ростов — Ахмат

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