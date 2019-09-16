«Ростов» — «Ахмат»: Роши открыл счет с пенальти
20:51
В матче 9-го тура чемпионата России «Ростов» приниает «Ахмат». Гости открыли счет с пенальти. Точный удар нанес полузащитник Одисе Роши.
Пенальти был назначена после прострела Ризвана Уциева. Никита Чернов заблокировал прострел, мяч ушел на угловой, но арбитр увидел игру рукой.
? Одисе Роши забивает свой второй гол в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 16, 2019
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