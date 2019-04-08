Роша, Черчесов, "Спартак" и золотой "Зенит". Онлайн Симонова и Егорова

Сегодня с 16.00 до 17.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.

Главные темы:

– трансфер Педро Роши в "Спартак"

– слухи о Черчесове в "Спартаке"

– дерби "Спартак" – ЦСКА и все, что с ним связано

– кто главный конкурент "Зенита" в борьбе за золото

– "Локо" вновь недоволен судейством – почему?

– "Динамо" в зоне стыков – что дальше?

– "Зенит" уже чемпион после ничьей в Черкизово?

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