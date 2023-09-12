Ромащенко о ничьей «Ахмата» со «Спартаком»: «Отсутствие Литвинова в основе облегчило нам задачу»
Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения рассказал обозревателю «СЭ», как клуб из Грозного готовился и играл в московском матче 6-го тура РПЛ с красно-белыми (0:0).
— Как вы готовились к «Спартаку»? И вообще насколько сложно сейчас это делать, учитывая, что там два состава, ротация бешеная, и кто выйдет на поле, предсказать почти невозможно?
— Для меня сейчас любая команда РПЛ в новинку, потому что я не видел ее матчей два с половиной года. Поэтому при подготовке к «Спартаку» отталкивались от нынешнего сезона и делали соответствующую выборку моментов. Понимали, на чем она строит игру, знали сильные и слабые стороны — при этом отдавали себе отчет, что могут выйти совсем другие футболисты. Но это не было главенствующим, основным была структура команды — на чем она играет в атаке и обороне, что происходит в переходных фазах.
Получалось у нас многое, не сработало только с реализацией. Моменты были, и мы знали, что их должно быть не один и не два, но чтобы они возникли, нужна агрессия и целеустремленность. Исходя из того как мы были готовы на тот день, выжали из себя практически максимум и затратили очень много сил. Нужно было прессинговать, не давать сопернику начинать атаки. Фокусировали внимание на вбеганиях в штрафную с позиции инсайдов, что часто делают игроки «Спартака». И на индивидуальных качествах игроков атаки.
— Абаскаль облегчил вам задачу, не поставив в опорную зону Руслана Литвинова?
— Мы готовились к тому, что он будет играть. Поэтому — да, это облегчило нам задачу, сто процентов. Кто же откажется, если сильный игрок не выходит в старте? Но были готовы и к варианту без него.
— Легко ли было внушить футболистам, что со «Спартаком» они должны играть на победу, даже, по сути, не имея скамейки?
— Это наша работа. Поэтому и говорю о ментальности. Если не будем в таких играх единым целым, выполнять тактическую дисциплину, выкладываться в каждом эпизоде, то добиться результата будет невозможно. Часто повторяю, что в матчах с такими соперниками или на еще более высоком уровне очень важно расположение игроков в линиях и между линиями. На один метр в ту или другую сторону вы будете неправильно стоять — и все может закончиться плачевно. Это то, что мы хотим улучшить.
— Такое впечатление, что вы лучше «Спартака» понимали, что нужно делать на поле. Какие детали на это повлияли?
— Не детали, а принципы. Мы же понимали, сколько у нас боеспособных игроков, чем и как мы можем усилить игру во втором тайме. Главные лица в игре — это футболисты, они играют друг против друга, а не тактика против тактики. Надо ответить себе на два вопроса: 1) что мы будем делать, когда мяч у нас; 2) что мы будем делать, когда мяч оказывается у соперника. Это и называется структурой игры, и если она есть — значит, ты четко понимаешь свои принципы.
В случае со «Спартаком» главным было не допустить быстрых атак соперника, в которых он очень опасен. Для этого нужно соблюдать баланс, чтобы у нас не было разрывов между линиями. Нужно было сразу вступать в отбор, при потере мяча сближаться минимум с двумя ближайшими футболистами. Мы сосредоточили внимание на мелочах. Единоборства, тактические фолы, быстрые атаки. Необходимость высоко встречать, максимально отодвинуть мяч от своей штрафной площади. Все это команда выполнила.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0