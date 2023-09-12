Ромащенко объяснил, почему взял в штаб Роберта Евдокимова, много лет работавшего главным тренером
Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в первом своем большом интервью после назначения объяснил обозревателю «СЭ», почему взял в свой штаб Роберта Евдокимова, много лет работавшего в разных клубах главным тренером.
— Вы взяли в штаб Роберта Евдокимова, много лет работавшего главным тренером. Напоминает ли его роль ваши функции в штабе Черчесова, и верно ли, что при этом старший тренер не Евдокимов, а Андрей Сосницкий?
— Мы не делим ассистентов на старшего тренера и просто тренера. Евдокимов и Сосницкий имеют одинаковые полномочия и влияние на тренировочный процесс. Схожесть моей роли в штабе Черчесова и роли Евдокимова в нашем штабе действительно есть. Когда надо было формировать тренерский штаб «Ахмата», это была сложная задача, поскольку сезон только начался, и большинство тренеров — на контрактах, при деле. Найти людей, в которых ты уверен и с которыми у тебя возникнет химия, очень сложно.
Благо знаю Роберта очень давно — еще с момента нашего одновременного прихода в «Спартак» в начале января 1997 года. Потом периодически виделись, созванивались. Знаю из футбольного мира, что он за человек и тренер, и все его взгляды на игру и тренировочный процесс, о которых я знал, мне импонировали. С удовольствием набрал ему, и у нас сложился хороший диалог.
Равно как и с Андреем Сосницким, который постарше нас, и у него немножко другой темперамент, чем у Евдокимова. Сочетание жесткости и спокойствия у нас в штабе, мне кажется, правильное, гармоничное. На мое предложение откликнулись и они оба, и тренер по физподготовке Александр Гончаров, который работал в системе ЦСКА. Безусловно, нам понадобится время на притирку. Но главное — мы верим в то, что делаем!
Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа 2023 года. Под его руководством команда провела 4 матча во всех турнирах, одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0