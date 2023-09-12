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Сегодня, 10:45

Ромащенко объяснил, почему взял в штаб Роберта Евдокимова, много лет работавшего главным тренером

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в первом своем большом интервью после назначения объяснил обозревателю «СЭ», почему взял в свой штаб Роберта Евдокимова, много лет работавшего в разных клубах главным тренером.

— Вы взяли в штаб Роберта Евдокимова, много лет работавшего главным тренером. Напоминает ли его роль ваши функции в штабе Черчесова, и верно ли, что при этом старший тренер не Евдокимов, а Андрей Сосницкий?

— Мы не делим ассистентов на старшего тренера и просто тренера. Евдокимов и Сосницкий имеют одинаковые полномочия и влияние на тренировочный процесс. Схожесть моей роли в штабе Черчесова и роли Евдокимова в нашем штабе действительно есть. Когда надо было формировать тренерский штаб «Ахмата», это была сложная задача, поскольку сезон только начался, и большинство тренеров — на контрактах, при деле. Найти людей, в которых ты уверен и с которыми у тебя возникнет химия, очень сложно.

Благо знаю Роберта очень давно — еще с момента нашего одновременного прихода в «Спартак» в начале января 1997 года. Потом периодически виделись, созванивались. Знаю из футбольного мира, что он за человек и тренер, и все его взгляды на игру и тренировочный процесс, о которых я знал, мне импонировали. С удовольствием набрал ему, и у нас сложился хороший диалог.

Равно как и с Андреем Сосницким, который постарше нас, и у него немножко другой темперамент, чем у Евдокимова. Сочетание жесткости и спокойствия у нас в штабе, мне кажется, правильное, гармоничное. На мое предложение откликнулись и они оба, и тренер по физподготовке Александр Гончаров, который работал в системе ЦСКА. Безусловно, нам понадобится время на притирку. Но главное — мы верим в то, что делаем!

Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа 2023 года. Под его руководством команда провела 4 матча во всех турнирах, одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью.

Мирослав Ромащенко. «Когда перед Испанией автобус сборной сдал назад, хотелось разбить стекло и выпрыгнуть из него». Первое большое интервью Мирослава Ромащенко после прихода в «Ахмат»

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
Роберт Евдокимов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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