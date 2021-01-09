Романцев: «Если Титов перешел в «Баварию», то был бы ее ведущим игроком»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев вспомнил несостоявшийся переход экс-капитана команды Егора Титова в «Баварию». Известный специалист стал специальным гостем эфира выходящего на «Авторадио» шоу «Мама знает все», в котором матери футболистов вспоминают о карьерном пути их сыновей. Героиней очередного выпуска стала мама Титова Людмила.

— Вы знаете, для меня он — звезда, — цитирует официальный сайт РФС Романцева. — Наверное, один из самых талантливых пацанов, которых я видел за то время, когда играл и тренировал. Поэтому о нем могу говорить часами. Егора приглашали ведущие клубы страны, но у меня был разговор со всеми, в том числе с Егором: «Как только ты решишь уйти в другой клуб — подходи, и без всяких отпускных я тебя отпущу. Но ты искренне и честно играешь за «Спартак».

С Егором был такой случай: его приглашала «Бавария». Ко мне приходят ее представители и говорят, что так и так, мы хотим вашего центрального нападающего, полузащитника, нам такой игрок очень нужен. Я отвечаю: «Только в одном случае. Сначала вы переговорите с Егором. Он придет ко мне — и тогда буду разговаривать с вами». Больше они ко мне не приходили, потому что, как я понял — Егор не дал им добро. Я слышал несколько таких же случаев от моих помощников, у меня тогда были помощниками Шикунов, Есауленко, Ярцев Георгий Александрович. Они тоже иногда занимались селекцией, говорили, что к Егору опять подъезжают, звонят. Ответ был один и тот же: «Придет Егор, скажет: «Я хочу», — мы пожимаем руки и остаемся добрыми друзьями».

Это, опять же, большой комплимент родителям Егора. Он не хотел от нас уходить, не хотел уезжать из страны. Меня часто спрашивают, заиграл бы он в «Баварии» — твердо верю: 100% заиграл бы и был бы ведущим игроком. Потерял ли что-то? Наверное, все-таки потерял в имидже, потому что футбол России не очень популярен на Западе, а «Бавария» была и долго будет на виду. В этом плане мне, конечно, жаль. Но я не мог вызвать Егора и сказать: «Поезжай, друг мой, в «Баварию»». Это его выбор, он очень любит свою семью и свою страну.

Также легендарный тренер рассказал о шутках над собой.

— Боялись ли меня игроки? По моим ощущениям бояться меня можно было только в том случае, когда они что-то делали не так, — вспомнил Романцев. — А кто надо мной подшучивал... Приведу пример вашего Егора. Недавно, кстати, (ну как недавно — лет 10 назад) иду по холлу в спартаковском Манеже. А у меня в то время был кнопочный телефон, еще не успел поменять. Кто-то мне позвонил, я достаю — так, чтобы никто не видел, что кнопочный-то, чтоб не позориться. И вдруг сзади голос Егора: «Олег Иванович, iPhone 6? Можете мне достать?» Я говорю: «Нет, Егор, такие еще не выпускают, чуть попозже». Если б боялись — они б шутили надо мной так? Нет. Скорее всего, если и боялись, то только из-за нарушений каких-то.