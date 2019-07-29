Роман Широков считает, что с Хохловым "Динамо" может попасть в еврокубки

Бывший заместитель генерального директор "Динамо" Роман Широков заявил, что считает неправильными разговоры о возможной отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

"Начали они с ничьи и поражения. А теперь выиграли. И вот вам совсем другая картина. После двух туров не актуально говорить об отставке, – заявил Широков в эфире "Матч Премьер".

Да, неудачно сыграли домашний матч с "Рубином". Который можно и нужно было выигрывать. Тем более матч-открытие нового стадиона. Понятно, что все расстроились. После этого и пошли разговоры.

Нормальная задача для "Динамо" – попадание в еврокубки. И за Кубок России они должны бороться. Этого состава вполне достаточно для решениях этих целей".

После трех туров "Динамо" набрало 4 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.