Роман Широков: «Кокорин может спокойно себя проявить в России»

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о желании главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката пригласить нападающего «Зенита» Александра Кокорина или форварда «Локомотива» Федора Смолова. «Железнодорожники» уже ответили отказом, сам игрок хотел перейти.

— Не верю в этот вариант, — цитирую Широкова «Известия». — Возможно, Дик их и хочет видеть в своей команде, но не думаю, что Кокорин или Смолов поедут в Голландию. Саша может и здесь себя спокойно проявить. А Федя будет с «Локомотивом» бороться если не за чемпионство, то за второе место точно. Так что не думаю, что сейчас стоит уезжать, тем более в «Фейеноорд».