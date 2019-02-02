Роман Пилипчук: "Ахмат" навсегда останется в моем сердце. Буду наблюдать и переживать"

Бывший старший тренер "Ахмата" Роман Пилипчук, который возглавил минское "Динамо", рассказал, что у него остались самые лучшие впечатления от работы в грозненском клубе. Он также рассказал, что будет наблюдать за командой и переживать за нее.

Напомним, ранее Пилипчук работал в таких клубах как "Спартак", "Олимпик", "Динамо", "Балтика", "Дачия" и "Шинник". В 2016 году 51-летний украинский специалист вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в "Спартаке", а позже – Массимо Карреры. В "Ахмате" он оказался перед началом сезона-2018/19.

– В футболе, как и в жизни, некоторые моменты происходят очень быстро, – приводит официальный сайт "Ахмата" слова Пилипчука. – Приглашение минского "Динамо" стало для меня неожиданным. Каждый тренер, на протяжении всей карьеры отдающий свои силы, время, здоровье спорту, стремится к самостоятельной работе, к возможности реализовать свои личные идеи на футбольном поле.

Получив приглашение, я обратился к руководству клуба, к главному тренеру, получил от всех одобрение. Не скрою, было очень приятно осознавать, как в клубе отнеслись к моей ситуации. Меня поняли, пожелали удачи. У меня остались самые лучшие впечатления от работы в Грозном.

Руководство, сотрудники клуба, болельщики поддерживали меня с первого дня, мы расстаемся друзьями. Приятные воспоминания остались от позитивного общения с Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, который сильно любит спорт и развивает его в республике! Благодарен президенту клуба Магомеду Даудову за поддержку, которую я ощущал всегда, и понимание.

Спасибо генеральному директору Ахмеду Айдамирову, с которым легко находили решения в рабочих моментах. Признателен и благодарен главному тренеру Рашиду Рахимову за предоставленную возможность быть помощником в "Ахмате" и обрести новые знания и опыт работы. Болельщики команды всегда меня поддерживали, мы свободно и приятно общались, говорю им всем спасибо.

"Ахмат" навсегда останется в моем сердце. Буду наблюдать и переживать. Желаю много-много побед! Спасибо, друзья, мы обязательно встретимся!

Все о чемпионате России - здесь