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Роман Нойштедтер: «Я не поклонник ВАР»

12:00
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Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер считает, что ВАР не помогает решить проблемы с судейством.

— Есть какие-то вещи, которые хотелось бы поменять в РПЛ?

— Нет.

— А как относитесь к разговорам об ужасном судействе?

— В других странах ошибаются не меньше. Помню, сколько возникло недовольства, когда в Германии вводили ВАР. В Турции вообще каждую неделю клубы жаловались в федерацию по поводу этих видеопросмотров. Мне кажется, легче с ВАР не стало, я не поклонник нововведения. Только больше проблем возникает. И футболисты ошибаются, и судьи — тоже, не стоит на них спускать всех собак. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Романа Нойштедтера — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/roman-noyshtedter-cherchesov-uzhe-znaet-kak-igrat-s-belgiey-1633479/

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