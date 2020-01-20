Роман Нойштедтер: «Я не поклонник ВАР»
Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер считает, что ВАР не помогает решить проблемы с судейством.
— Есть какие-то вещи, которые хотелось бы поменять в РПЛ?
— Нет.
— А как относитесь к разговорам об ужасном судействе?
— В других странах ошибаются не меньше. Помню, сколько возникло недовольства, когда в Германии вводили ВАР. В Турции вообще каждую неделю клубы жаловались в федерацию по поводу этих видеопросмотров. Мне кажется, легче с ВАР не стало, я не поклонник нововведения. Только больше проблем возникает. И футболисты ошибаются, и судьи — тоже, не стоит на них спускать всех собак. (Константин Алексеев)
Полностью интервью Романа Нойштедтера — здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/roman-noyshtedter-cherchesov-uzhe-znaet-kak-igrat-s-belgiey-1633479/