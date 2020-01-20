Роман Нойштедтер: «Я не поклонник ВАР»

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер считает, что ВАР не помогает решить проблемы с судейством.

— Есть какие-то вещи, которые хотелось бы поменять в РПЛ?

— Нет.

— А как относитесь к разговорам об ужасном судействе?

— В других странах ошибаются не меньше. Помню, сколько возникло недовольства, когда в Германии вводили ВАР. В Турции вообще каждую неделю клубы жаловались в федерацию по поводу этих видеопросмотров. Мне кажется, легче с ВАР не стало, я не поклонник нововведения. Только больше проблем возникает. И футболисты ошибаются, и судьи — тоже, не стоит на них спускать всех собак. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Романа Нойштедтера — здесь.