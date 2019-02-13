Полузащитник "Ростова" Роман Еременко готов вернуться в сборную Финляндии, если получит вызов. Об этом заявил главный тренер национальной команды Маркку Канерва.

- Мы беседовали с ним полтора часа, - цитирует Yle Канерву. - Он сказал, что вернется в сборную, если получит вызов. Он понимает, что ему нужно набрать форму, у него такие же шансы, что и у остальных.

Роман Еременко, выступая за ЦСКА, в ноябре 2016 года был отстранен на два года из-за положительной пробы на кокаин. Прошлым летом он подписал контракт со "Спартаком" и провел в его составе 7 матчей во всех турнирах. Зимой красно-белые расторгли с ним контракт, после чего он подписал контракт с "Ростовом".

За сборную Финляндии Еременко провел с 2007 по 2016 год 73 матча и забил 5 голов.