Роман Емельянов: "Не знаю, как объяснить успехи "Урала" в Кубке"

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Енисея" рассказал о своем состоянии.

- Чувствую себя хорошо, тренируюсь с ограничениями, - отметил Емельянов в эфире телеканала "Матч Премьер". - После матча уже начну без ограничений тренироваться. Понятно, что разочаровываешься, когда смотришь со стороны.

- Парфенов ведет "Урал" к победе в Кубке. В чем его секрет?

- Мне комфортно с разными тренерами работать, и с Парфеновым тоже. Он очень эмоциональный тренер. Не знаю, как объяснить наши успехи в Кубке.