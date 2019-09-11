Роман Бабаев рассказал о том, почему ЦСКА не подписал Боласи и Оньекуру из «Эвертона»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему клуб не подписал Янника Боласи и Генри Оньекуру в летнее трансферное окно.

— Говоря об игроках, которые не захотели ехать в Россию, имели в виду нападающего «Эвертона» Янника Боласи?

— В том числе и его.

— Писали, что ЦСКА готов был предложить ему очень приличный личный контракт.

— Условия абсолютно адекватные — примерно те же, которые были у него в «Эвертоне». Предусматривались бонусы. Но речь не шла о том, что он станет получать в полтора-два раза больше, чем в Англии.

— Помимо Боласи всплывали и другие фамилии, которые так или иначе подтверждались с разных сторон. В частности, писали про Оньекуру из того же «Эвертона». Правда ли, что ЦСКА был готов сделать его трансфер самым дорогим в истории клуба?

— Не хочется говорить о несостоявшихся сделках. Поэтому ограничусь тем, что скажу — да, с Оньекуру велись очень плотные переговоры. На определенном этапе подошли очень близко к подписанию трудового договора. Но опять же — по причине нежелания ехать именно в Россию (не конкретно в РПЛ или в ЦСКА), к сожалению, трансфер не состоялся и футболист перешел в «Монако». (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь