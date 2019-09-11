Роман Бабаев поставил оценку трансферной кампании ЦСКА летом-2019

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился своей оценкой трансферной кампании армейцев летом 2019 года.

— Как оцените трансферную кампанию ЦСКА в летнее окно по пятибалльной шкале?

— К сожалению, не все получилось из того, что планировали. Наверное, болельщикам надоели все эти разговоры, что достаточно тяжело найти качественное усиление за адекватные деньги. Но нужно признать, что ситуация на рынке за последнее время существенно поменялась.

Например, для меня стало откровением, что футболисты из европейских чемпионатов уже не так охотно смотрят в сторону России. Нужно было платить какие-то сумасшедшие деньги, но это не наш формат. Видимо, сказывалось и то, что ЦСКА не играет в Лиге чемпионов — серьезный отрицательный фактор.

Однако несколько вариантов отпало по той причине, что игроки просто не захотели ехать в нашу страну. Хотя это не граждане Евросоюза — африканцы, латиноамериканцы, выступающие в европейских чемпионатах.

— И все же — как можно оценить селекцию армейцев?

— Сложно сейчас делать выводы. Все покажет время. Но так как не все из запланированного получилось, наверное, пока это четверка с минусом. Однако нужно еще подождать. Эта оценка может превратиться как в тройку, так и в пятерку. Все зависит от того, как новички себя проявят.

— Тогда позвольте, возможно, немного жесткий вопрос. Нет ощущения, что по итогам вот этой трансферной кампании ЦСКА, если брать топ-5, по составу — пятый?

— Вполне возможно. Но я бы здесь сделал одну поправку.

— Какую?

— Нельзя рассматривать эту трансферную кампанию без учета того, что нам удалось сохранить лидеров. А ситуация складывалась так, что и Мариу Фернандес, и Федор Чалов могли покинуть ЦСКА. Причем могу признать, что и в том и в другом случае, предложения поступали очень хорошие. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь