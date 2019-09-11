Роман Бабаев объяснил, почему Комличенко не перешел в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему армейцы не купили этим летом лидера атак «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

— Для многих остается загадкой история с Комличенко. Сообщалось, что уже обо всем договорились, что все очень близко. Но — не сложилось. Зимой вы можете вернуться к кандидатуре этого нападающего? И почему все-таки не нашли компромисса?

— Вполне возможно, что возвратимся к этому варианту. Сейчас, к сожалению, просто не удалось договориться.

— Вы хотели аренду, а «Млада Болеслав» настаивала на продаже?

— Если очень упрощенно, то да. Но эта аренда была достаточно высоко оплачиваемая и предусматривала обязательную опцию выкупа, если футболист проведет разумное количество игр. На наш взгляд, этот вариант должен был устроить коллег из Чехии. Но почему-то не устроил.

— А чем вы рисковали? Почему не захотели сразу совершить полноценный трансфер?

— Мы не были уверены в том, что Николай (хотя Комличенко и продемонстрировал свой уровень количеством забитых голов в чемпионате — 29 мячей говорят сами за себя) по модели игры, по стилю полностью подходит ЦСКА. Не хотелось вдолгую получить форварда, недовольного тем, что у него мало игровой практики, а клуб соответственно имел бы не дешевый актив, который не приносит пользу. Так что в виду изложенных обстоятельств посчитали, что более разумным вариантом была бы аренда.

Однако, повторю, не бесплатная — предлагали за нее большие деньги. По сути, это 20 процентов от суммы трансфера. Плюс была предусмотрена опция выкупа, которая не оставляла клубу-арендатору возможности, как говорят у нас в народе, поматросить и бросить. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь