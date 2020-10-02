Роман Бабаев: «Никакой подоплеки в действиях Васина в дерби с «Локомотивом» не было»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что зимой защитник Виктор Васин может покинуть клуб.

— Что с Виктором Васиным? Правда, что после того, как он оказался не готов выйти на замену в дерби с «Локомотивом», в клубе приняли решение расстаться с защитником зимой?

— Это абсолютно рабочий момент. Разобрались. Поверьте, никакого негатива нет. Эмоции. Понятно, показалось, что Виктор не быстро переодевается. Но потом мы пообщались, все выяснили. Там не было никакой подоплеки. Все в рабочем режиме.

— ЦСКА не собирается с ним расставаться?

— Слухами земля полнится. На данный момент Васин — игрок ЦСКА. Да, он переживает не самый лучший период в своей карьере. Но, уверен, восстановится, к нему в первую должна вернуться психологическая уверенность. И тогда все будет нормально. Никаких проблем со здоровьем и физической формы у него нет. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Бабаева