Роман Асхабадзе: «Тил не оправдывает свою цену. Только Бакаев выделяется»

Бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» высказался о новичках красно-белых. По его словам, ожидания оправдывает пока только Зелимхан Бакаев.

— Кто из новичков красно-белых вас удивляет со знаком плюс?

— Единственный — Бакаев. И, кстати, он не новичок. Реально мало-мальски выделяется и показывает нормальный уровень движения, интенсивности, у него прослеживается мысль на поле. Но опять же — Бакаев вырос в структуре «Спартака», прошел клубную вертикаль, поиграл в ФНЛ за вторую команду, уходил в аренду в Тулу и благополучно вернулся. Вот только его я могу назвать.

— Гус Тил стоит 16 миллионов?

— Вопрос довольно провокационный. В мою бытность тоже спрашивали, а стоит ли Промес 10 миллионов? И за это довольно долго гнобили, критиковали — мол, мы переплатили. Я не участвовал в переговорах по Тилу, поэтому отвечу скупо. На сегодняшний день (может быть, это связано с какими-то адаптационными моментами) голландец, конечно, не подтверждает свою трансферную цену.

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