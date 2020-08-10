Новичок ЦСКА форвард Адольфо Гайч в интервью «СЭ» рассказал, какие клубы им интересовались этим летом.

— ЦСКА ведь был не единственным вашим вариантом? Параллельно вели переговоры с другими клубами?

— Были предложения из Испании и Италии. Но самый конкретный, мощный интерес ко мне проявил именно ЦСКА.

— Писали, что на вас выходили представители «Ромы».

— Да. Был интерес со стороны этого клуба, но до конкретного предложения дело не дошло.

— С кем вы советовались перед принятием решения?

— В частности, с бывшим полузащитником ЦСКА Осмаром Феррейрой. Мы много с ним разговаривали. Расспросил его про клуб, про Москву. Он дал мне самые лестные рекомендации. Заверил меня, что здесь шикарно. Я также навел справки у аргентинцев, проживающих в Москве. Они мне тоже сказали: «Приезжай — не пожалеешь, здесь великолепные условия»

— Сейчас в Москве стоит прекрасная погода. Но скоро начнутся холода, сезон дождей. Нет опасений, что захандрите? По этой причине кто-то отговаривал вас от переезда в Россию?

— Отговаривали те, кто не входил в мой ближний круг. А мои близкие, знакомые, друзья только поддержали меня.

— При этом аргентинцы, как правило, в России адаптируются тяжелее, чем бразильцы.

— Я не отчаиваюсь и не думаю о плохом. Напротив, уверен, что у меня не возникнет проблем с адаптацией. Концентрируюсь на позитиве. Убежден: все получится в ЦСКА, и я смогу поднять свою карьеру на новый уровень.

— С Виктором Гончаренко в ходе переговоров вы общались по Zoom. Чем он вас особенно удивил?

— Он сказал, что давно следит за мной и видел меня практически во всех турнирах, в которых я участвовал. Приводил даже конкретные эпизоды, в которых я забивал. Не скрою, такая осведомленность главного тренера меня поразила. (Виталий Айрапетов)