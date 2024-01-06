Родители Акинфеева — о популярности сына: «Неудобно, когда у нас просят автографы»

Родители Игоря Акинфеева в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказали о том, как они относятся к популярности сына.

«Например, был случай в Химках, когда мы приезжали на игру, — вспоминает мама Игоря Ирина Владимировна. — Идет группа молодежи, девчонки и мальчишки. И вот они попросили автограф у Игоря и почему-то у меня. Я такая стою, вытаращила глаза, не пойму, в чем дело. Я так смутилась! Мне даже как-то неудобно, стыдно было. Они держат какие-то листочки, открытки, просят расписаться. Говорю: «А я здесь при чем?» Они отвечают: «Ну вы же мама Игоря». «Ой, нет-нет, что вы, что вы». И я пошла. А они вслед мне зааплодировали».

В конце прошлого года на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».