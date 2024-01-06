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Родители Акинфеева — о популярности сына: «Неудобно, когда у нас просят автографы»

Отдел футбола «СЭ»
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Родители Игоря Акинфеева в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказали о том, как они относятся к популярности сына.

«Например, был случай в Химках, когда мы приезжали на игру, — вспоминает мама Игоря Ирина Владимировна. — Идет группа молодежи, девчонки и мальчишки. И вот они попросили автограф у Игоря и почему-то у меня. Я такая стою, вытаращила глаза, не пойму, в чем дело. Я так смутилась! Мне даже как-то неудобно, стыдно было. Они держат какие-то листочки, открытки, просят расписаться. Говорю: «А я здесь при чем?» Они отвечают: «Ну вы же мама Игоря». «Ой, нет-нет, что вы, что вы». И я пошла. А они вслед мне зааплодировали».

В конце прошлого года на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».

Игорь Акинфеев в&nbsp;детстве (справа) и&nbsp;его родители и&nbsp;сын. «Когда Игорь принес первые деньги, я плакала». Каким было детство Акинфеева

Игорь Акинфеев
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ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
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 - : -
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 - : -
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