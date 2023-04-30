Представитель Бийола: «Без агента Яка не перешел бы в ЦСКА, «Милан» предлагал пятилетний контракт»

Футбольный агент Роберт Чибеж прокомментировал слова Евгения Гинера о футбольных агентах, а также заявил, что без его помощи ЦСКА не продал бы Яку Бийола в «Удинезе».

— Скажу так: мистеру Гинеру, может, и не нужны агенты, чтобы приводить игроков в ЦСКА, но они точно ему нужны, когда он хочет продать футболиста. Приведу простой пример. Яка Бийол. Может, мистеру Гинеру и не был нужен агент, чтобы собрать информацию о футболисте, но ему нужен был агент, чтобы убедить Яку ехать в Россию. Разве мистер Гинер нашел «Удинезе»? Разве он нашел клуб, который готов был заплатить? Нет, это сделал агент. Или другой пример. Клуб подписал на пять лет футболиста, но через год им недовольны. Гинер говорит футболисту — уходи, мы в твоих услугах не нуждаемся. Футболист отвечает — нет я останусь еще на четыре года, прописанные в контракте. Что мистер Гинер будет делать?

— Если бы не было вас, Бийол перешел бы в ЦСКА?

— Нет, нет, нет. На тот момент на столе были предложения от ЦСКА и «Милана» — пятилетний, с условием один год отыграть за примаверу и четыре года за первую команду. Это можно сравнить с игрой за ЦСКА? Но было принято решение, что Яка не поедет в примаверу. Я понимаю мистера Гинера, уважаю его, как и все руководители клубов, он хочет, чтобы все было между ним и игроком. Но он забывает одну вещь — агенты находят футболистов, рекомендуют их, помогают подписать их, потом продать их. Это огромная работа и огромный рынок, — сказал Чибеж «РБ Спорт».

Ранее Гинер заявлял, что не видит надобности в футбольных агентах.