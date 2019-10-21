Роберт Бауэр: «Мне комфортнее играть без ВАР»

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал, что он думает о системе ВАР.

— Отношение неоднозначное. В Германии эта система действует уже два года, привык к ней. С одной стороны, ВАР делает игру более честной и справедливой, например, при определении офсайда. С другой стороны, убивает эмоции. Забиваешь гол, а потом его просматривают, возникает пауза, начинаются какие-то сомнения, и даже если гол засчитан, это уже не так эмоционально воспринимается. Расскажу один случай. В прошлом сезоне я забил за «Нюрнберг» в ворота «Аугсбурга», но ВАР определил офсайд: один из наших игроков краем шевелюры «забежал» во вне игры. Было очень досадно! Нет, мне комфортнее играть без этих видеоповторов.

24-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Арсенал» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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