Рикарду Са Пинту: «Предложили ли мне возглавить «Спартак»? Нет, конечно нет»

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

— Действительно, игра далась очень сложно из-за того, что потеряли двух важнейших игроков. Несмотря на это нам далась эта великая победа. Могу сказать, что чувствуем большую гордость за сегодняшний матч. Победа не дается без боли. Нам удалось найти свою игру без футболистов. «Брага» должна забивать в каждой игре.

— Вам уже предложили пост главного тренера «Спартака»?

— Мне? Серьезно? Нет, конечно, нет.

— Есть мнение, что Лига Европы — турнир, который только мешает выступать в национальном чемпионате. Объясните всем нам, чем так важна Лига Европы?

— Это правда, теперь у нас будет очень много матчей — выступать придется сразу в четырех турнирах. Если мы играем в Лиге Европы, мы должны в ней выкладываться. Когда мы играем в Лиге Европы, мы должны в ней побеждать. (Александр Рогулев)