Рифат Жемалетдинов: "Через игры с сильными соперниками всегда проще набирать форму"

Нападающий "Локомотива"​ Рифат Жемалетдинов остался доволен турниром Фонбет Кубок Матч Премьер. Красно-зеленые в Катаре обыграли "Зенит" (3:1), по пенальти выиграли у "Ростова" и потерпели крупное поражение от "Спартака" (0:4).

– В таком формате, пожалуй, лучше проводить подготовку к весенней части сезона, – признался "Известиям" нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов. – Мы получили достаточно игровой практики уже на первом сборе. Через игры с сильными соперниками всегда проще набирать форму, чем через тренировки. Обидно только, что смазали концовку турнира и упустили трофей.