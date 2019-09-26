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РФС разрешил «Сочи» осуществить регистрацию двух игроков вне трансферного окна

16:09
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26 сентября состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков. Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал принятые на нем решения.

Сообщается, что «Сочи» разрешили дозаявить Иполе Филиппа Орите (18 лет) и Ладана Мухаммада Юсуфа (19 лет). В то же время «Тамбову» отказано в регистрации 19-летнего Акяма Фанена Жозефа.

Кроме того, «СКА-Хабаровск» и курский «Авангард» были оштрафованы за непредставление на регистрацию, соответственно, соглашения о расторжении контракта с Никитой Трифоновым и дополнения к контракту с Дмитрием Коробовым. С полным текстом решений можно ознакомиться здесь.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210639

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