РФС разрешил «Сочи» осуществить регистрацию двух игроков вне трансферного окна

26 сентября состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков. Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал принятые на нем решения.

Сообщается, что «Сочи» разрешили дозаявить Иполе Филиппа Орите (18 лет) и Ладана Мухаммада Юсуфа (19 лет). В то же время «Тамбову» отказано в регистрации 19-летнего Акяма Фанена Жозефа.

Кроме того, «СКА-Хабаровск» и курский «Авангард» были оштрафованы за непредставление на регистрацию, соответственно, соглашения о расторжении контракта с Никитой Трифоновым и дополнения к контракту с Дмитрием Коробовым. С полным текстом решений можно ознакомиться здесь.

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