РФС проверит доходы и расходы судей

Футбольных арбитров, работающих в трех профессиональных лигах (РПЛ, ФНЛ и ПФЛ), обязали сдать на этой неделе в РФС подробные данные о себе и ближайших родственниках.

Как стало известно «СЭ», каждый судья, главный и ассистент, должен заполнить специальную анкету, сообщив, например, полную информацию о движимом и недвижимом имуществе (квартирах и автомобилях), местах работы родителей, сестер, братьев и детей.

(Александр Бобров)

В РПЛ вернули арбитра, обвиненного в заказном судействе. Из-за него уволили Будогосского, Бутенко и Баскакова