РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

РФС проверит доходы и расходы судей

19:29
РФС. Фото Александр Федоров, "СЭ"
РФС. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Футбольных арбитров, работающих в трех профессиональных лигах (РПЛ, ФНЛ и ПФЛ), обязали сдать на этой неделе в РФС подробные данные о себе и ближайших родственниках.

Как стало известно «СЭ», каждый судья, главный и ассистент, должен заполнить специальную анкету, сообщив, например, полную информацию о движимом и недвижимом имуществе (квартирах и автомобилях), местах работы родителей, сестер, братьев и детей.

(Александр Бобров)

В РПЛ вернули арбитра, обвиненного в заказном судействе. Из-за него уволили Будогосского, Бутенко и Баскакова

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир