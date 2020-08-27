РФС попросил Юрана явиться в департамент защиты игры

РФС попросил бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана явиться в департамент защиты игры. Об этом сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

«РФС отправил письмо Юрану», — говорится в сообщении службы коммуникаций, которое цитирует ТАСС.

51-летний тренер был уволен перед стартом команды в Тинькофф РПЛ. Под руководством специалиста команда завоевала путевку в элитный дивизион. Этот пост занял Дмитрий Гунько.

Юран позднее рассказал, что был уволен по указанию генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который опроверг эту информацию.

Ранее бывший тренер «Химок» сообщил, что готов явиться в РФС для объяснения обстоятельств расторжения его контракта только после получения официального письма.

«Химки» занимает 15-е место в чемпионате России, имея в активе два очка в пяти матчах.