РФС обсуждает возможность использования биометрии при проходе на стадионы

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин сообщил, что организация обсудит возможность использования биометрии для контроля прохода болельщиков на стадионы. В среду в Госдуме проходил круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу паспорта болельщика (Fan ID).

- Наш комитет обсуждает данный вопрос в кулуарах. У нас есть мнение, что нужно вводить биометрию, чтобы человек подходил, а система его сразу считывала и определяла, есть ли он в каких-либо запрещенных списках. Пока непонятно, в какой форме это можно реализовать - карта или еще что-либо, - цитирует ТАСС Маркина. - Главное - решить, нужен ли нам еще один такой заслон для болельщиков, потому что единого мнения на этот счет нет. Часть клубов и болельщиков против, потому что они считают, что снизится посещаемость, другие считают, что для добропорядочных зрителей и болельщиков - это большая помощь. Если хотите знать мое личное мнение, то я двумя руками за. Ну почему, скажите мне, из-за кучки негодяев на футбол отказываются ходить болельщики с семьями и детьми?

Как только мы отсечем, кстати, небольшой горстке нарушителей порядка проход на стадион, посещаемость, как нас пугают руководители некоторых клубов, не только упадет, но наоборот повысится. Именно за счет тех, кто без опаски не только сам будет постоянно посещать стадионы, но пойдет туда всей семьей, ничего не опасаясь.