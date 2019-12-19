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РФС не будет заводить дело против Слуцкого за слова о судьях

23:01
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Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что на главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого не будут заводить дело за слова про судей.

— Если вы помните, то комитет по этике только рекомендовал Леониду Слуцкому принести извинения, — цитирует Андреева РИА Новости. — Это не было требованием. Теперь вопрос извинений — дело совести самого тренера. Думаю, он помнит об этом, но я не могу говорить за него, извинится он или нет. Никаких новых разбирательств, если Слуцкий не принесет извинений, в его адрес не будет.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191219/1562615693.html

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